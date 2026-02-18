سجايا فتيات الشارقة تطلق حملة " أثر" الفنية الرمضانية

الشارقة في 18 فبراير /وام/ أطلقت سجايا فتيات الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين اليوم حملة "أثر" وهي حملة فنية رمضانية تحتفي بإبداعات الفتيات من خلال عرض أعمالهن الفنية في أماكن عامة ضمن تجربة مجتمعية تفاعلية تستهدف المجتمع المحلي في إمارة الشارقة .

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على النتاجات الفنية للمنتسبات وتحفيزهن على العمل بروح الفريق، وترسيخ قيم التعاون والعطاء وخدمة المجتمع إلى جانب إشراك أولياء الأمور من خلال دعوتهم للاطلاع على مخرجات بناتهم وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية في إمارة الشارقة بما يسهم في توسيع أثر المبادرات الفنية والمجتمعية.

تواصل سجايا فتيات الشارقة تنفيذ برامجها وورشها اليومية خلال شهر رمضان المبارك ضمن مساراتها السبعة الهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبات وصقل قدراتهن في المجالات المختلفة في أجواء إيمانية تعكس روح الشهر الفضيل وقيمه الأصيلة في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً.

وتتضمن البرامج مجموعة متنوعة من الورش الفنية والإبداعية إلى جانب جولات تصوير تراثية في أرجاء مدينة الشارقة بما يسهم في تعزيز الحس الفني والهوية الثقافية لدى الفتيات كما تحظى البرامج الرياضية باهتمام خاص حيث تشمل أنشطة السباحة وكرة السلة والكرة الطائرة والفروسية بهدف تعزيز اللياقة البدنية وروح الفريق.

كما تتضمن البرامج "برنامج البيت الإماراتي" الذي يهدف إلى ربط الفتيات بتراثهن الثقافي من خلال تنظيم إفطار جماعي بطابع إماراتي تقليدي يسلط الضوء على الحرف والرياضات التراثية ويمنح المشاركات فرصة معايشة أجواء الماضي الأصيل.

وتسعى سجايا من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الفتيات من استكشاف تاريخ دولة الإمارات والإسهام في حفظه وتعزيزه للأجيال القادمة إلى جانب غرس قيم الهوية الوطنية والانتماء والتسامح والتعايش والكرم والضيافة والحشمة والاستدامة.

وتنظم سجايا زيارة إلى دار المسنين ضمن ورشة "كبارنا سندنا" لقضاء أوقات إنسانية مميزة ومشاركة القصص والذكريات بما يعزز روح المسؤولية المجتمعية لدى الفتيات.