وفد إماراتي يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان بمجال الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية

دبي في 18 فبراير/ وام / اختتم وفد أماراتي برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، زيارة رسمية للعاصمة الأذربيجانية باكو استمرت يومي 16 و17 فبراير.

والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولي العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار توجه إستراتيجي يهدف إلى تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وقطاع الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان.

وقالت معالي آمنة الضحاك: يجسّد وجودنا في باكو عمق العلاقات الإماراتية الأذربيجانية، وهي علاقات تستند إلى رؤية مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتدعمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما توفره من إمكانات وفرص نوعية للبلدين. وتهدف هذه الزيارة إلى توجيه الزخم الذي أوجدته الاتفاقية نحو تعاون عملي ملموس ومسارات استثمار واضحة، بما يساهم في بناء شراكات متكاملة بين الجهات الحكومية الرئيسية وشركات القطاع الخاص في الدولتين.

وأضافت معاليها: تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً متعدد الأبعاد في مجال الأمن الغذائي ترتكز فيه على الابتكار، والاستثمار الاستراتيجي، والتعاون الدولي المؤثّر،وهي مرتكزات أساسية نتطلع إلى تعزيزها هنا في أذربيجان انطلاقاً من إدراكنا لما تتمتع به هذه الدولة من إمكانات زراعية كبيرة وإرث غني في إنتاج الغذاء. ونتطلع كذلك إلى وضع خارطة طريق ديناميكية للاستثمار الثنائي في قطاعي الثروة الحيوانية والأغذية الزراعية بما يساهم في تعزيز تجارة المنتجات المستدامة، ويدعم الأمن الغذائي، ويحقق مزيداً من الازدهار للبلدين".

واستندت الزيارة إلى ثلاثة محاور أساسية، هي تسهيل التبادل التجاري وتحديد فرص التعاون في مجال الاستثمارات في القطاع الحيواني والزراعي، وتعزيز الزراعة المستدامة وترسيخ التعاون القوي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي الشامل من خلال تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة.

ضمّ وفد دولة الإمارات، سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.

كما شارك في الزيارة ممثلو عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمن فيهم، سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، وسعادة محمد خلفان المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عبدالله محمد سعيد الظنحاني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة محمد المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة التابعة لمجموعة أغذية، والسيد عبد الله يوسف المرزوقي، مدير إدارة الدعم والاستراتيجية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، والسيد ضاحي يوسف المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع البحوث والذكاء الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ونوال العامري، مدير العلاقات الحكومية في شركة الظاهرة الزراعية، وسودهاكار غوبتا، من مجموعة إفكو، ورياض جبار، المدير في مجموعة لولو هايبر ماركت، والطيب عبد الفهيد، الأمين العام لمجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات.

وضم وفد وزارة التغير المناخي والبيئة كلاً من هاجر بخيت الكتبي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي، والدكتورة كلثم علي كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، وفاطمة الجناحي، مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصةبالوكالة؛ ووهيب الكمالي، خبير المشاريع؛ وفاطمة الحمادي، أخصائية المتابعة والتنسيق؛ والمهندسة الزراعية أحلام المناعي.

وشارك ضمن الوفد الإماراتي أيضاً كل من ناصر البلوشي، مدير إدارة الشراكات وترويج الاستثمار بوزارة الاستثمار؛ وسعود سيف النيادي، مدير الشؤون الحكومية في مجموعة سلال، ودعاء فهمي مخيّر، رئيسة قسم الاتصالات الاستراتيجية ومرونة الأعمال في مجموعة سلال.

وضم الجانب الأذربيجاني ممثلين عن وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية "AQTA"، ونارمين باباييفا، نائبة رئيس مركز الخبرة التحليلية في معهد سلامة الأغذية الأذربيجاني "AQTI"؛ وإلنور شوكوروف من الممثلية التجارية لأذربيجان في دولة الإمارات.

وهدفت الزياره إلى تعميق الشراكة الثنائية في ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وإدارة الثروة الحيوانية، استناداً إلى الأسس التي أرستها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان.

وعقد ممثلو القطاع الخاص من كلا الدولتين اجتماعات تواصل وبناء علاقات عمل وبحث فرص استثمار بين الشركات والتعرف على مجالات العمل المشتركة، بما أسفر عن تعزيز العلاقات والشراكات التجارية ذات الأولوية في قطاعي الأغذية الزراعية والثروة الحيوانية، وخلق فرص الاستثمارات وتنمية الأعمال المختلفة.

وشكل اجتماع الطاولة المستديرة منصة محورية للتبادل الاستراتيجي وتطوير الشراكات، بمشاركة نخبة من القادة وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الطرفين.

وعقب الاجتماع، قدّمت شركات رائدة من القطاع الخاص في البلدين عروضاً توضيحية حول فرص النمو والحلول المبتكرة.

واستعرضت أحلام المناعي المهندسة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ملامح الإطار الوطني لدولة الإمارات في مجالي صحة الحيوان وسلامة الغذاء، وسلطت الضوء على دور وزارة التغير المناخي والبيئة في تنظيم الإجراءات الصحية والفنية في مجال استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وسلامة الغذاء.

وأبرزت العروض التقديمية الإماراتية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته الرئيسية في منظومة الأمن الغذائي بما في ذلك الصناعات الغذائية المختلفة وفرص الاستثمارات.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة في مزرعة "قوج آت" في لوكباتان، اطّلع خلالها الوفد الإماراتي على قطاع لحوم الماشية في أذربيجان والذي يعد من القطاعات ذات الأولية في مجالات الاستثمار وتنمية التجارة المتبادلة بين الجانبين.

اختُتم برنامج الزيارة باجتماع الوفد الإماراتي مع وكالة سلامة الغذاء الأذربيجانية في مقر معهد أذربيجان لسلامة الغذاء، واطّلع خلاله على الإمكانات المخبرية المتقدمة، إلى جانب إجراء مباحثات فنية معمقة.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان بهدف ترسيخ التعاون في مجالات حيوية تشمل صحة الحيوان وسلامة الغذاء.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية تشمل صحة الحيوان وسلامة الغذاء والأمن البيولوجي، فضلاً عن إرساء إطار مشترك لحماية الصحة العامة وتيسير إجراءات استيراد وتصدير الإرساليات الخاضعة للرقابة البيطرية.

وقع المذكرة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي ممثلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة ، والسيد محمد رحيم نجفو رئيس جهاز وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية.

كما عُقدت خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية بهدف تعزيز التعاون القطاعي فقد التقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك معالي مجنون محمدوف، وزير الزراعة في جمهورية أذربيجان في مقر الوزارة حيث تم استعراض أولويات السلع الإستراتيجية الرئيسية والتي ستسهم في تنمية تجارة الغذاء بين البلدين، كما تم بحث فرص تنظيم واستكمال التوافق على إجراءات الاستيراد والتصدير للمنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار الإماراتي في البنية التحتية الزراعية وتنمية الأراضي في جمهورية أذربيجان بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات البحوث والابتكارات الزراعية للمحاصيل الرئيسية وتمكين الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للبحوث والتطوير.

كما التقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بسعادة ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، حيث ركّز اللقاء على توسيع آليات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحديد القطاعات الغذائيةالرئيسية ذات الأولوية للنمو عدا الزراعة، إلى جانب توفيربيئة أكثر جاذبية لشراكات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتسعى الدولتان، في إطار إنفاذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، إلى توسيع آفاق التجارة غير النفطية وبناء شراكات إستراتيجية متينة وطويلة الأمد.

وأسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما نحو 2.4 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي لافت قدره43% كما تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان حالياً نحو مليار دولار أمريكي، بما يعكس عمق ومتانة الروابط الاقتصادية المتنامية بين الطرفين.