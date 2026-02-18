بلدية الشارقة تكثف استعداداتها لشهر رمضان المبارك

الشارقة في 18 فبراير /وام/ أعلنت بلدية مدينة الشارقة اكتمال استعداداتها وجاهزية فرقها خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن انتهت من وضع الخطط الاستباقية اللازمة وتحديد الإجراءات وطرق العمل لمتابعة المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة عليها في المقام الأول، لضمان الالتزام بالتعليمات والضوابط الصحية وإصدار التصاريح اللازمة والمنظمة لسير العمل خلال الشهر الفضيل.

وخصصت البلدية فرقًا تفتيشية متكاملة لمتابعة منشآت بيع وتداول الغذاء ورصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية أنهت استعداداتها للشهر الفضيل بخطط شاملة من قبل الإدارات المعنية لمتابعة مزاولة بعض الأنشطة ونشر الوعي بين الجمهورمؤكدا أن ضمان تقديم غذاء آمن وسليم ومتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية يأتي ضمن أولويات البلدية في متابعتها لهذه المنشآت ونشر الوعي بين العاملين فيها.

وأكدت البلدية جاهزية الحدائق لاستقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع، كما يعمل مركز الاتصال على الرقم 993 على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات واستفسارات الجمهور، التي يتم التعامل معها على الفور من خلال الإدارات والأقسام المعنية.