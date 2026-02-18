برعاية حمد الشرقي انطلاق فعاليات المسرح الخليجي في الفجيرة أبريل المقبل

الفجيرة في 18 فبراير/ وام / عقدت اللجنة العليا لمهرجان المسرح الخليجي 2026 اجتماعها في الدولة بإمارة الفجيرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

ترأس الاجتماع سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، وبحضور سعادة شذى الملا وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، وسعادة أسماء الحمادي الوكيل المساعد لقطاع تنمية المبدعين بالإنابة في وزارة الثقافة، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وتم خلال الاجتماع، اعتماد الموعد الرسمي لانطلاق مهرجان المسرح الخليجي 2026، حيث من المقرر أن تقام فعالياته في الفترة من 23 إلى 30 أبريل المقبل في مركز الفجيرة الإبداعي، الذي يوفر بيئة متكاملة للعروض المسرحية والبرامج المصاحبة، بما يعكس حرص اللجنة العليا على تقديم تجربة ثقافية وفنية متميزة للفرق المشاركة والجمهور على حد سواء.

واستعرضت اللجنة ملامح البرنامج العام للمهرجان، الذي يضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تعكس غنى المشهد المسرحي الخليجي.

ويتضمن البرنامج إقامة معرض خاص يوثق "تاريخ المسرح الخليجي" يعرض فيه أهم المحطات والعروض المسرحية والفرق التي ساهمت في إثراء الحركة المسرحية، كما يشمل البرنامج ندوة فكرية بعنوان "النقد المسرحي من الانطباع إلى الرؤية الإبداعية" يشارك فيها نخبة من المسرحيين والنقاد من دول الخليج والوطن العربي، لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المعاصرة في النقد المسرحي وأساليب تقييم العروض، بما يسهم في تعزيز الوعي الفني وتطوير المشهد المسرحي.

وقدمت سعادة شذى الملا الشكر لامارة الفجيرة على احتضان هذا الحدث الكبير على مستوى الساحة الثقافية الخليجية منوهة إلى أن وزارة الثقافة تحرص على دعم وإنجاح الفعاليات المسرحية، وتواصل توفير كل الإمكانيات للفرق المسرحية والهيئات الثقافية، بما يسهم في تعزيز الإبداع، ورفع مستوى الجودة الفنية، وترسيخ مكانة المهرجان عربياً ودولياً.

من جانبه، تقدم خالد الرويعي رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية عضو لجنة المهرجان، بالشكر إلى الفرق المسرحية الخليجية، وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تقديراً للجهود المبذولة في إنجاح هذا الحدث المسرحي الخليجي، معبّراً عن إعجابه بمستوى الاستعدادات وحجم الدعم المقدم للمبدعين الخليجيين.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد تطوراً نوعياً من خلال استحداث جوائز تحفيزية للفرق المسرحية الخليجية، وجوائز مالية لأفضل معرض مصاحب، بما يسهم في تعزيز التميز الفني ودعم المبادرات الإبداعية.

وأكد سعادة ناصر اليماحي، مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، استعداد الهيئة الكامل لتنظيم المهرجان، مشيراً إلى جهودها في جذب نخبة من أبرز المسرحيين الخليجيين والعرب، بما يسهم في تعزيز مكانة المهرجان وإثراء برامجه الفنية والثقافية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الضنحاني على أهمية الشفافية المطلقة في عمليات الاختيار، سواء للمشاركين في الندوات الفكرية أو لجان الاختيار والتحكيم، مؤكدا أن المهرجان يهدف إلى جمع المواهب المسرحية، ودعمها، وتكريم المميزين، مع ترسيخ مكانته كمنصة خليجية رائدة تحتفي بالإبداع المسرحي وتطوراته.