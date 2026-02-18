99% نسبة سعادة المتعاملين مع مركز شرطة الرمس الشامل

رأس الخيمة في 18 فبراير/ وام / كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز شرطة الرمس الشامل في رأس الخيمة لعام 2025 عن نجاح المركز في تحقيق نسبة 99% فيما يتعلق بسعادة المتعاملين، و100% بنسبة الرضا عن رحلة المتعامل بالمركز.

وقال العقيد أحمد سالم المزيود الشحي رئيس مركز شرطة الرمس الشامل أن المركز نجح في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام التي أسهمت في دعم مسار العمل الشرطي والأمني في رأس الخيمة بما يتوافق والأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية بتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة وتعزيز الأمن والأمان.

وأضاف أن نتائج الإحصائيات الخاصة بالعام الماضي بلغت نسبة التعامل مع البلاغات الإلكترونية بمركز الشرطة "بهاتفك" 100%، مشيرا إلى أن نتائج مركز الخدمة كشفت أن عدد المستفيدين من الحملات المجتمعية التي نفذها المركز خلال العام 2025 وصل إلى 5210 مستفيدين، بينما بلغت نسبة أتمتة الخدمات 100%، ونسبة الأخطاء الإجرائية 0%، فيما تم تقديم دليل العمل التفاعلي وبطريقة برايل بخمس لغات، موضحًا أن المركز خصّص 9 موظفين من الحاصلين على دبلوم الخدمات؛ للعمل في الواجهة الأمامية، أيضًا تم إطلاق 9 مبادرات تطويرية، وتنفيذ 79 حملة مجتمعية، وبلغت نسبة الالتزام باستخدام الهوية الرقمية 99.9%.