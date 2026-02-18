32 ألف مستفيد تحت مظلة سلة الشارقة الخيرية الرمضانية

الشارقة في 18 فبراير/ وام / أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن توزيع 8000 سلة رمضانية وقسائم شرائية لـ 32 ألف مستفيد من الأسر المستحقة داخل الدولة بهدف دعم الأسر المتعففة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سعادة عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن مشروع السلة الرمضانية يُعد من المشاريع الحيوية التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً لما له من أثر مباشر في إدخال البهجة على الأسر المستفيدة وتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية طوال الشهر الفضيل موضحا أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت نحو مليون درهم تم توفيرها بدعم أهل الخير والمحسنين الذين كان لهم الدور الأكبر في إنجاح هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته الإنسانية.

وتقدم عبدالله سلطان بن خادم بخالص الشكر والتقدير للمحسنين والمتبرعين الذين جادوا بعطائهم مؤكداً أن دعمهم المستمر يمثل الوقود الحقيقي لاستمرار مسيرة العمل الخيري ويعكس روح التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.