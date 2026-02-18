"الفجيرة للموارد الطبيعية " تعزز قيم التكافل ضمن مبادرة جودة الحياة 360

الفجيرة في 18 فبراير/ وام / بدأت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تجهيز صناديق "المير الرمضاني"، التي تضم المواد الغذائية الأساسية، تمهيداً لتوزيعها على فئة العاملين في المؤسسة، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة "جودة الحياة 360" الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم التكافل الإنساني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المؤسسة على دعم كوادرها وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، من خلال مبادرات إنسانية تعكس القيم الأصيلة للشهر الفضيل وتنسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تجهيز المير الرمضاني يجسد التزام المؤسسة بالاهتمام بكوادرها من مختلف الفئات، انطلاقاً من إيمانها بأن جودة الحياة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

وأضاف أن مبادرة "جودة الحياة 360" تواصل تقديم برامج نوعية تغطي الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ بيئة عمل متوازنة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.