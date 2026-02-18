"الطرق والمواصلات" يتأهل إلى البطولة العربية لكرة القدم المصغرة

دبي في 18 فبراير/ وام / أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اعتماد مشاركة فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم المصغرة، المقررة في سبتمبر المقبل بليبيا.

وجاء تأهل الفريق عقب فوزه بلقب كأس الإمارات لكرة القدم المصغرة ، إثر تغلبه في المباراة النهائية على فريق بلدية دبي بنتيجة 4-3، ليحجز مقعده ممثلاً لدولة الإمارات في الحدث العربي المرتقب، في ثاني مشاركة خارجية للأندية الإماراتية في بطولات اللعبة.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق بيرنجريف يونايتد سبق أن شارك في النسخة الأولى من بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا نوفمبر الماضي، وحقق لقبها بعد فوزه في النهائي على فريق العطاء اللبناني بنتيجة 4-3.

من جانبه، أكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن الانطلاقة القوية لموسم اللعبة عبر منافسات الدوري والكأس أسهمت في تعزيز انتشارها وتطورها، مشيراً إلى تطلعات لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل استضافة الفجيرة للبطولة العربية للمنتخبات في أبريل المقبل، مع توقعات بانضمام فرق جديدة إلى منافسات الموسم القادم.