دار الوثائق بالشارقة تعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لمجلس الشارقة الرياضي

الشارقة في 18 فبراير /وام/ اعتمدت دار الوثائق في إمارة الشارقة، نظام إدارة الوثائق الخصوصية لـ مجلس الشارقة الرياضي.

وقّع الاعتماد سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس الدار، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس المجلس، بحضور سعادة صلاح سالم المحمود، مدير عام الدار، وعدد من المدراء والمسؤولين من الجهتين.

وأشاد رئيس دار الوثائق بالجهود التي بذلتها كوادر مجلس الشارقة الرياضي خلال مراحل إعداد النظام واعتماده، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرص المجلس على تطوير منظومة العمل الرياضي وترسيخ مبادئ الحوكمة والتنظيم المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي في الإمارة وتعزيز تنافسيته واستدامته.

وأوضح أن تطبيق نظام إدارة الوثائق في المجلس يمثل خطوة أساسية في دعم التحول المؤسسي والرقمي، وتعزيز كفاءة العمل الإداري والتنظيمي، إضافة إلى حفظ ذاكرة الحركة الرياضية في الإمارة وتوثيق إنجازاتها ومبادراتها للأجيال القادمة، بما يعزز مكانة الشارقة في مجال الرياضة والتنمية المجتمعية.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس الشارقة الرياضي على الدور الذي تقوم به دار الوثائق في مجال التوثيق على مستوى الإمارة، وما تقدمه من خدمات متخصصة ودعم تقني وفني لفرق العمل خلال مراحل إعداد النظام.

ويعد النظام داعماً رئيسياً لأعمال المجلس؛ إذ يسهم في ضمان استمرارية إنجاز المهام بكفاءة وجودة عالية، من خلال تطبيق خطط تصنيف ومدد استبقاء تم تطويرها بما يتناسب مع طبيعة الوثائق الرياضية والتنظيمية، بما يتيح تنظيمها وفق تصنيفات واضحة تسهّل الوصول إليها، وتعزز سرعة اتخاذ القرار، وتدعم التخطيط الإستراتيجي للقطاع الرياضي في الإمارة.