برنامج تدريبي جديد للمدارس ضمن الدورة الرابعة لنموذج وجائزة حمدان EFQM التعليمي

دبي في 18 فبراير/ وام / أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أن مرحلة تدريب المدارس المشاركة في الدورة الرابعة من نموذج وجائزة حمدان EFQM التعليمي العالمي، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، تهدف إلى دعم المدارس وتمكينها من تطبيق معايير التميز المؤسسي وفق نموذج عالمي متخصص في القطاع التعليمي.

وتركّز مرحلة التدريب على تمكين المدارس المشاركة من فهم معايير نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي وآليات توظيفه ضمن نظمها وبرامجها التعليمية، من خلال برامج تدريبية موجهة يقودها خبراء متخصصون، بما يسهم في بناء جاهزية مؤسسية قائمة على التطبيق العملي والتحليل المنهجي لمتطلبات التميز.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: تُعد مرحلة التدريب إحدى المراحل الجوهرية في الدورة الرابعة من نموذج وجائزة حمدان EFQM التعليمي العالمي، إذ تُمكّن المدارس المشاركة من بناء فهم معمّق لمعايير التميز المؤسسي، وتدعم انتقالها المنهجي نحو مراحل التقييم، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويخدم تطوير النظم التعليمية بصورة مستدامة" مضيفاً أن تعزيز ثقافة ومعايير النموذج سيزيد من فرص انتشار الجودة التعليمية وارتقاء المدارس الفائزة إلى مصاف النخبة.

وتشارك في هذه المرحلة مدارس من الإمارات والسعودية، والبحرين، بما يعكس البعد الإقليمي للنموذج، ودوره في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في البيئات التعليمية المتنوعة.

ويُختتم تنفيذ مرحلة التدريب بدعم المدارس المشاركة في استكمال متطلبات المشاركة وتسليم ملفاتها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التقييم ضمن الدورة الرابعة من النموذج ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه المرحلة في سياق التزام المؤسسة بتعزيز التميز المؤسسي في القطاع التعليمي، ودعم المدارس في تبنّي أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع رسالتها في تطوير التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته على المستويين الإقليمي والدولي.