"هبة في محلّها" توزع 500 ألف منتج وسلعة جديدة خلال رمضان

دبي في 18 فبراير/ وام / أعلنت "دبي القابضة" اليوم عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "هبة في محلّها"، المبادرة الخيرية التي تدعم الاقتصاد الدائري عبر تحويل الفائض من السلع والمنتجات الجديدة إلى هدايا تقدّمها "دبي القابضة" وشركائها من الشركات القائمة في الدولة للمحتاجين.

وتستقطب هذه المبادرة، التي يجري تنظيمها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، أكثر من 55 شريكاً لجمع وتوزيع ما يزيد عن 500 ألف منتج وسلعة جديدة.

وتنطوي مبادرة "هبة في محلّها" على أهداف تتماشى مع مبادرة "موسم الوُلفَة" التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية.

وتهدف مبادرة "هبة في محلّها" إلى تحويل الفائض من المنتجات والسلع الجديدة إلى هدايا قيّمة، مثل الملابس والإكسسوارات والقرطاسية والأثاث وغيرها، بما يعكس زيادة بنسبة 59% في حجم التبرّعات مقارنةً بعام 2025.

وسوف تدعم هذه المبادرة أكثر من 20 ألف مستفيد من ذوي الدخل المحدود، عبر تنظيم 27 سوق رمضاني تفاعلي في كافة أنحاء دولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

وتضمّ قائمة المستفيدين في نسخة هذا العام من المبادرة العمّال وأصحاب الهمم والأيتام والطلاب وسائقي سيارات الأجرة والعائلات.

وفي هذه المناسبة، أكّدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة للمجموعة في "دبي القابضة"، أنّ مبادرة "هبة في محلّها" تعكس التزام "دبي القابضة" الراسخ بالأعمال الخيرية التي تعود بقيمة مستدامة على الأفراد.

وقالت: نسعى إلى إحداث فرق إيجابي ملموس في جودة حياة مجتمعاتنا، في ظلّ دعم مسيرة التحوّل نحو ممارسات الاقتصاد الدائري، ويرتكز نجاح مبادرة "هبة في محلّها" على دعم منظومة قوية من أبرز الشركاء الذين يسهمون في تعزيز أثر مبادرتنا المتنامي عاماً بعد عامٍ.

وقالت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، إن مبادرة "هبة في محلّها" تجسّد نموذجاً متطوّراً من مبادرات الدعم المجتمعي التي تحرص على صون كرامة الأفراد والارتقاء بجودة حياتهم، وتعكس هذه المبادرة النهج الذي تتبنّاه هيئة تنمية المجتمع تجاه التنمية الاجتماعية القائمة على الأفراد، وذلك من خلال توفير مستلزمات أساسية جديدة وعالية الجودة بطرق تصون كرامة المستفيدين وتمنحهم القدرة على اختيار احتياجاتهم الشخصية، وسوف تقوم المبادرة في نسختها لهذا العام بتوزيع أكثر من 125 ألف منتج وسلعة جديدة على المستفيدين في هيئة تنمية المجتمع، بما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاصّ ويجسّد ثقافة العطاء والتكافل التي يمتاز بها الشهر الفضيل.

وتسهم في نجاح مبادرة "هبة في محلّها" شركات من كافة أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك علامتي "جميرا" و"دبي ريتيل" التابعتين لـ "دبي القابضة"، إلى جانب ومجموعة "أزاديا" و"لوكسيتان أون بروفانس" ومجموعة "أباريل" وعلامة "ذا جڤنج موڤمنت" ومجموعة الشايع و"سنتربوينت" ومجموعة "براندز فور لس" و"هومز آر أس" و"براندز فور يو" وشركة "ماكس فاشن" ومجموعة القرق و"مدهش" وشركة "نابكو الوطنية" وغيرهم من الشركاء.

يذكر أنّ الأسواق التفاعلية التي ستُقام ضمن مواقع استراتيجية، مثل المدرسة الأهلية الخيرية وشركة "تاكسي دبي"، تتيح للمستفيدين اختيار السلع والمنتجات الضرورية لهم ولعائلاتهم بأنفسهم، بما يضمن لهم تجربة ممتعة تحافظ على كرامتهم وتحترم ظروف معيشتهم.