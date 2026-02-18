جامعة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع شركائها الإستراتيجيين لدعم المرأة في البحث العلمي

الشارقة في 18 فبراير /وام/ نظمت جامعة الشارقة، لقاءً مع الشركاء الإستراتيجيين لمكتب المرأة في البحث العلمي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المؤسسي وتمكين المرأة في مجالات البحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

وضمت قائمة الشركاء الإستراتيجيين، كلاً من مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومؤسسة القلب الكبير، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وديوان الرئاسة، وجامعة خورفكان، وفايزر، وأسترازينيكا، وبوهرينغر إنجلهايم، وهواوي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن اللقاء يمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين المرأة بالجامعة، مشيراً إلى أن مكتب المرأة في البحث العلمي يجسد التزام جامعة الشارقة بترسيخ التميز المؤسسي عبر منظومة إرشاد أكاديمي منظمة، وشراكات دولية فاعلة، وفرص لتطوير القيادات، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام للباحثات على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نورة الكربي، مديرة مكتب المرأة في البحث العلمي ورئيس قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي بالجامعة، أن اللقاء يأتي استكمالاً لمخرجات منتدى المرأة في البحث العلمي، مؤكدة أن إطلاق المكتب يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز حضور المرأة وتوسيع أثرها في الاكتشاف العلمي، وترسيخ مشاركتها الفاعلة في الأوساط الأكاديمية والبحثية إقليمياً ودولياً، من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لدعم النساء والفتيات في مسيرتهن العلمية وتمكينهن من الإسهام في صناعة العلم والابتكار.

وأشاد أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية للمكتب بمبادرة الجامعة في إنشاء المكتب، مؤكدين أهمية بناء منظومة دعم متكاملة للباحثات تركز على الإرشاد والتوجيه وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي، كما استعرض ممثلو الشركاء الإستراتيجيين تطلعاتهم لتعزيز التعاون، مؤكدين استعدادهم لتقديم أشكال الدعم المختلفة بما يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف مكتب المرأة في البحث العلمي إلى دعم التطوير المهني والمسار الوظيفي للباحثات، وتسهيل التعاون البحثي متعدد التخصصات، وتوفير فرص الإرشاد وتطوير المهارات القيادية، إضافة إلى إشراك الشباب وإلهام الجيل القادم، وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية فاعلة.

واختتم اللقاء بتكريم أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية والشركاء الإستراتيجيين، تقديراً لدورهم في دعم رسالة المكتب وتعزيز منظومة تمكين المرأة في البحث العلمي والابتكار بالجامعة.