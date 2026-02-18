"الأرصاد" تتوقع طقساً معتدلاً ورطوبة مرتفعة في الدولة خلال رمضان حتى 19 مارس

تقرير "الوطني للأرصاد" عن حالة الطقس خلال رمضان حتى 19 مارس المقبل

أبوظبي في 18 فبراير/ وام / أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره حول حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك، للفترة من اليوم وحتى 19 مارس المقبل، موضحاً أن الشهر الفضيل يحل هذا العام في النصف الثاني من فبراير والنصف الأول من مارس، ضمن أجواء فصل الشتاء، حيث تشير المؤشرات المناخية إلى سيادة طقس معتدل بوجه عام على معظم مناطق الدولة.

وذكر التقرير أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهاراً خلال النصف الأول من الشهر، مع اتجاهٍ نحو ارتفاعٍ طفيف في درجات الحرارة خلال النصف الثاني، فيما تتسم الليالي بأجواء معتدلة إلى لطيفة الحرارة تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وقبيل الفجر، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

وأوضح المركز، استناداً إلى السجلات المناخية للفترة ذاتها، أن متوسط درجات الحرارة العظمى يتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، مع احتمال أن تسجل بعض المناطق الداخلية درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة، فيما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى بين 18 و21 درجة مئوية، وقد تنخفض أحياناً لتقترب من الصفر المئوي أو دونه في بعض المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى تأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، الذي يضعف أحياناً، ما يسمح بمرور منخفضات جوية عابرة من الغرب أو الشرق، وعند اقترانها بامتداد منخفض جوي علوي متعمق، تتزايد فرص تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار على الدولة.

وفيما يخص الأمطار، أوضح المركز أن التنبؤات طويلة المدى تشير إلى أن كميات الهطول المتوقعة ستكون في حدود المعدلات الطبيعية أو أقل، حيث يبلغ المعدل الشهري نحو 8 ملم، لافتاً إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال 24 ساعة في هذه الفترة بلغت 287.6 ملم في منطقة الشويب بتاريخ 9 مارس 2016.

كما توقع التقرير ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بما يهيئ الفرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف في بعض المناطق، إذ يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى بين 70% و85% ليلاً وصباحاً، فيما تتراوح الصغرى بين 20% و35% خلال ساعات النهار.

وأضاف أن الرياح تكون جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، ثم تتحول إلى شمالية غربية خلال فترتي الظهيرة والمساء "نسيم البر والبحر"، وقد تنشط أحياناً مع تعمق الأنظمة الضغطية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق، ويبلغ متوسط سرعة الرياح نحو 13 كم/ساعة، فيما سُجلت أعلى هبة رياح بسرعة 141 كم/ساعة في جبل مبرح بتاريخ 27 فبراير 2010.

وأشار التقرير إلى أن عدد ساعات الصيام يبلغ في بداية الشهر نحو 12 ساعة و46 دقيقة تقريباً، ويزداد تدريجياً ليصل إلى حوالي 13 ساعة و25 دقيقة مع نهاية الشهر، وذلك بحسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، مع التنويه إلى أن المدة قد تزيد أو تقل ببضع دقائق في بداية الشهر أو نهايته بحسب الموقع.