رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلًا بمناسبة شهر رمضان

أبوظبي في 18 فبراير/ وام / أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصةً لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة.