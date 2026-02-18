رئيس الدولة يستقبل عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي

أبوظبي في 18 فبراير/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية.

وتناول اللقاء ــ الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص المتبادل على تعزيز شراكاتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بجانب عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين