لجنة مسابقة "SWAT Clip" تُعلن تمديد استقبال الطلبات إلى الأول من مارس

دبي في 18 فبراير/ وام / أعلنت شرطة دبي تمديد مدة استقبال المشاركات في مسابقة "أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية - SWAT Clip» حتى الأول من مارس المقبل، نظراً للإقبال الواسع على المسابقة، وإتاحة الفرصة للمتسابقين لتسليم مشاركاتهم.

وأوضحت اللجنة المنظمة، التي تضم في عضويتها أعضاء من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ومؤسسة دبي للإعلام، والجامعة الأمريكية في الإمارات، أن المسابقة تشهد إقبالاً كبيراً من طلبة الجامعات والمدارس والمحترفين والهواة وأصحاب الهمم من مختلف دول العالم.

وأوضح العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمشرف العام على المسابقة، أن قرار تمديد فترة التسجيل جاء نظراً للإقبال الكبير عليها، ورغبةً من اللجنة في إتاحة الفرصة للمتسابقين في إنهاء مشاركاتهم وتسليمها.

وأشاد العميد المنصوري بالحرص على المشاركة المجتمعية الفاعلة في المسابقة من 27 دولة، مبيناً أن هذه المشاركة تعكس تحقيق المسابقة لهدفها في إشراك أفراد المجتمع في حدث تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي، الذي جمع 109 فرق من نخبة فرق الشرطة التكتيكية والوحدات الخاصة من 48 دولة في دولة الإمارات، معرباً عن أمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق في المسابقة.

وتهدف مسابقة «SWAT Clip» إلى توثيق منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بصرياً وفق سردية احترافية تعكس مكانتها العالمية، وإبراز القيم الإنسانية والمهنية للفرق المشاركة، وتعزيز الصورة الذهنية لشرطة دبي كجهة رائدة عالمياً في العمل الشرطي التخصصي، وإنتاج محتوى بصري قابل للاستخدام الإعلامي.

واشترطت اللجنة أن تكون مدة الفيديو بين 30 و60 ثانية بصيغة «MP4» أو «MOV» وبالنمط العمودي «Portrait Reel»، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الرسوم المولدة بالحاسوب، على أن تكون الموسيقى المستخدمة مرخصة أو أصلية.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف درهم، والثاني على 5 آلاف درهم، والثالث على 3 آلاف درهم.