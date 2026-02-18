"إسلامية دبي" تطلق الموسم الخامس من مبادرة "خطوة حياة"

دبي في 18 فبراير /وام/ أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الموسم الخامس من مبادرة "خطوة حياة" ضمن حملة "رمضان في دبي"، لتمكين الأسر من الإسهام في العمل الخيري من خلال الحركة فقط دون أي تبرعات مالية مباشرة.

وتقوم فكرة المبادرة على تحويل عدد الخطوات اليومية التي يحققها المشاركون إلى تبرعات خيرية تتكفّل الدائرة بتقديمها بالنيابة عنهم لصالح مؤسسة الجليلة ليجتمع الاهتمام بالصحة مع العطاء الإنساني في تجربة واحدة يسهم فيها الفرد في بناء صحته وتتحول خطواته إلى دعم حقيقي يصل إلى مستحقيه.

وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لمبادرة رمضان في دبي، حرص الدائرة على تقديم مفهوم بسيط ومؤثر يتيح للأسر والأطفال المشاركة في العمل الخيري دون أي عبء مالي، حيث تتحول الحركة اليومية إلى تبرعات تتكفل المبادرة بتقديمها بالنيابة عن المشاركين بما يعزز قيم العطاء ويشجّع على نمط حياة صحي ويرسخ هذه المفاهيم لدى الأطفال منذ الصغر.

وتركز المبادرة على تشجيع الأطفال ومشاركة الأسرة كاملة من خلال تحفيز أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في التحدي اليومي وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية بأسلوب عملي يربط بين الحركة والقيم الإنسانية.

كما تعتمد المبادرة على التنافس الإيجابي بين الفرجان مع تخصيص جوائز تحفيزية؛ حيث سيتم الإعلان عن الفرجان الفائزة عبر حسابات الدائرة على قنوات التواصل الاجتماعي، بما يعزّز التفاعل المجتمعي وروح المشاركة الجماعية.

ويتيح التطبيق المخصص للمبادرة /STEPPi/ احتساب الخطوات اليومية وتحويلها تلقائيا إلى إسهامات مجتمعية في تجربة تفاعلية تجعل العطاء أسلوب حياة يومي وتؤكد أن كل خطوة تصنع فرقا.