بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية

دبي في 18 فبراير/ وام / بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أمر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية.

وتأتي هذه المكرمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بما لها من أثر في إدخال البهجة والسرور على نفوس المستفيدين وأسرهم وذويهم في هذه الأيام المباركة.

وتعكس هذه المبادرة حرص القيادة الرشيدة لإمارة دبي على توفير كافة أوجه الدعم للمواطن وتهيئة جميع الظروف التي تضمن له الحياة الكريمة والاستقرار الأسري، وتسهم في تعزيز مستوى معيشته، كما تأتي تأكيداً على النهج الراسخ لحكومة دبي في وضع مصلحة المواطن وتعزيز مقومات الرفاه الاجتماعي له ولأسرته في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.