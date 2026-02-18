وزير داخلية أوزباكستان يزور شرطة دبي لبحث تعزيز التعاون المشترك

دبي في 18 فبراير /وام/ استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، معالي الفريق عزيز تاشبولاتوف، وزير داخلية جمهورية أوزباكستان، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وكان في استقبال الوزير الضيف، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واطلع الوفد على التقنيات الحديثة التي تطبقها شرطة دبي في مجالات تعزيز الأمن والأمان.

وأكد سعادة اللواء حارب الشامسي، حرص شرطة دبي على مدّ جميع جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في المجالات المختلفة مع جهات إنفاذ القانون، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية في القطاعات والتخصصات الأمنية.

واطلع معالي الفريق عزيز تاشبولاتوف، والوفد المرافق على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات الداعمة للأمن في الإمارة، بما في ذلك الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع لتحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات.

كما زار الوفد إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطلع على منصة "E-crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى زيارة إدارة الحد من الجريمة والتعرّف إلى حقيبة نقل الأموال الذكية المصممة لإفشال عمليات السرقة.

واستمع الوفد إلى نبذة عن الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلع على غرفة العمليات في مركز أنظمة الطائرات المسيّرة ومنظومة "الدرون بوكس"، وزار مركز الشرطة الذكي الذي يقدم خدماته للجمهور على مدار الساعة دون تدخل بشري.

وشملت الزيارة كذلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والجناح الجوي لشرطة دبي؛ حيث اطلع الوفد على جاهزية الوحدات للتعامل مع البلاغات الطارئة وفق أعلى المعايير.

وتبادل الجانبان، في ختام الزيارة، الدروع التذكارية، فيما عبّر وزير الداخلية لجمهورية أوزباكستان عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مُشيداً بكفاءة فرق العمل ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سخّرتها في خدمة الإنسان وأمن المجتمع.