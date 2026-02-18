غرفة الشارقة تطلق فعاليات ترفيهية وتراثية في "سوقي شريعة الذيد وفِلي"

الشارقة في 18 فبراير / وام / أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مبادرة ترويجية تستهدف سوقي شريعة الذيد وفِلي التراثي وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ 36 من مهرجان رمضان الشارقة الذي تنظمه الغرفة حتى 25 مارس المقبل تحت شعار "روح الشهر في قلب الشارقة".

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التدشينات الأخيرة للمشاريع التنموية في المنطقة الوسطى والتي تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بافتتاحها مؤخراً وتحديداً في مدينة الذيد ومنطقة فِلي.

وتشمل المبادرة تنظيم مجموعة من الفعاليات التسويقية والترفيهية والتراثية وبالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وبلدية مدينة الذيد وبلدية مدينة المدام وهيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة (مبادرة) وقناة الوسطى من الذيد الشريك الإعلامي وعدد من الشركاء الداعمين وذلك في إطار حرص الغرفة على تنشيط الحركة الاقتصادية في أسواق المنطقة الوسطى وتعزيز مكانتها كوجهات تجارية وتراثية جاذبة بما يسهم في دعم أصحاب المحال التجارية وزيادة الإقبال المجتمعي على تلك الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الهوية الثقافية للمجتمع المحلي وتوفير منصة للتفاعل الاجتماعي والتبادل الثقافي وزيادة الإيرادات ودعم البائعين المحليين وتحفيز الابتكار الاقتصادي وتقديم فعاليات تعليمية فضلاً عن دعم السياحة وإبراز تنوع المنطقة الوسطى الثقافي والموقع الجغرافي المميز.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن إطلاق هذه المبادرة وضمن مهرجان رمضان الشارقة يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى الارتقاء بكافة القطاعات التنموية في الإمارة لاسيما في المنطقة الوسطى.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس حرص الغرفة على مواكبة المشاريع التطويرية التي شهدتها مدينتا الذيد وفِلي وتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم فعاليات اقتصادية ومجتمعية تسهم في تنشيط الأسواق ودعم الحركة التجارية والسياحية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن هذه الفعاليات تسهم في تحفيز قطاع التجزئة وتمكين أصحاب الأعمال واستقطاب الزوار والمتسوقين، بما يعزز من تنافسية تلك الوجهات ويرسخ دورها في دعم الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يجسد التزام الغرفة بتعزيز مستهدفات مهرجان رمضان الشارقة على مستوى كافة مدن الإمارة وترجمة التوجيهات الإستراتيجية إلى برامج عملية تسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الحراك التجاري في المنطقة الوسطى.

وأوضح أن الغرفة عملت بالتنسيق مع شركائها على إعداد برنامج متكامل من الفعاليات الترويجية والترفيهية والتراثية والثقافية بما يضمن توفير تجربة تسوق متكاملة للزوار والمتسوقين ويعزز من جاذبية الأسواق التراثية كوجهات عائلية واقتصادية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الإنفاق المحلي وتوفير قيمة اقتصادية مستدامة تنعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال.

ويشهد مهرجان رمضان الشارقة في نسخته الـ 36 مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة والعلامات التجارية العالمية والمحلية إضافة إلى الأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.