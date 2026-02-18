طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

أبوظبي في 18 فبراير / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:13 والمد الثاني عند 03:16 والجزرالأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 53:20. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والمد الثاني عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند الساعة 05:41.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 18 75 25

دبي 31 18 70 25

الشارقة 32 17 75 20

عجمان 31 19 80 30

أم القيوين 30 16 85 35

رأس الخيمة 31 17 80 20

الفجيرة 29 20 65 30

العـين 31 19 60 20

ليوا 32 17 80 20

الرويس 27 15 90 30

السلع 29 17 90 40

دلـمـا 26 19 80 45

طنب الكبرى 28 18 85 35

طنب الصغرى 28 18 85 35

أبو موسى 28 18 90 40