مراكز الخدمة في بلدية عجمان تتقلد شهادة أفضل بيئة عمل

عجمان 18 فبراير / وام / حصلت إدارة مراكز الخدمة في دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، على شهادة الاعتماد الدولي من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل "Great Place to Work®"، كأفضل بيئة عمل، في إنجاز نوعي يعكس التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في ترسيخ بيئة عمل إيجابية، داعمة ومحفزة للموظفين، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وانسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030.

يأتي هذا الإنجاز ضمن توجهات الدائرة الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التميز المؤسسي ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق هدفها في توفير بيئة عمل محفزة ومستدامة تعزز رضا الموظفين وترفع مستوى الإنتاجية وجودة الخدمات.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، أن هذا الاعتماد الدولي يمثل ثمرة لجهود الدائرة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرا إلى أن توفير بيئة عمل قائمة على الثقة والتمكين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التميز الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

من جانبها، أوضحت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الحصول على شهادة "Great Place to Work®" جاء تتويجا لمسار تطويري ممنهج بدأ في نهاية عام 2025، من خلال تطبيق معايير عالمية لقياس ثقافة بيئة العمل وتجربة الموظفين، إلى جانب مراجعة السياسات والممارسات الداخلية، بما يعزز ثقافة مؤسسية تقوم على الثقة، التقدير، والتمكين.

بدوره، أشار مروان محمد النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمة، إلى أن تطبيق معايير "Great Place to Work®" شمل إدارة مراكز الخدمة، بما في ذلك مركز سعادة المتعاملين (مركز خدمة المدينة)، مؤكدا أن النتائج المتقدمة تعكس مستوى الوعي الوظيفي وروح الفريق الواحد، وتعزز الشعور بالفخر والانتماء لدى الموظفين.

وأظهرت نتائج التقييم تحقيق مراكز الخدمة نسبًا مرتفعة في جميع محاور ثقافة بيئة العمل، حيث بلغ متوسط المؤشرات ما بين 98% و100%، ما يعكس بيئة عمل نموذجية تدعم الابتكار والاستدامة المؤسسية.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة إمارة عجمان في مجال التميز الحكومي، ويسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي والاستقرار المؤسسي، وانعكاسه الإيجابي على تجربة المتعاملين وجودة الخدمات، بما يخدم المجتمع ويواكب مستهدفات الإمارة في الحوكمة والتميز والاستدامة.