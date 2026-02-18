1400 قطعة إضاءة ومدفع الإفطار يزينان أجواء مدينة العين الروحانية في رمضان

العين في 18 فبراير / وام / استكملت بلدية مدينة العين تزيين شوارعها وتقاطعاتها الحيوية بنحو 1400 قطعة إضاءة امتدت على مسافة 98 كيلومتراً، لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع إحياء تقليد إطلاق مدفع الإفطار من أمام ساحة البلدية، في فعالية تاريخية تعزز أواصر الترابط المجتمعي وتحيي الموروث الثقافي الإماراتي وسط إقبال واسع من الأهالي والزوار.

وأوضحت لطيفة الكويتي، مدير مشروع الزينة ببلدية مدينة العين، أن التصاميم استوحيت من التراث الإسلامي، لتشمل أهلة ونجوماً وزخارف هندسية وعبارات تهنئة، بألوان مريحة بصرياً كالذهبي والأزرق والأخضر الفاتح والأبيض.

وتركزت أعمال التزيين في شوارع رئيسية منها علي بن أبي طالب، وحصة، وعثمان بن عفان، وخليفة بن زايد، وحمدان بن محمد، وشارع البلدية، بالإضافة إلى تقاطعات بارزة مثل تقاطع قصر المقام، وتقاطع شارع حصة، وتقاطع الساعة، وتقاطع مسجد الشيخة سلامة.

وأكدت البلدية التزامها التام باشتراطات الأمن والسلامة الكهربائية ومقاومة العوامل الجوية كالحرارة والرطوبة والغبار، كما راعت توجهات الاستدامة البيئية عبر استخدام أحدث تقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة، والاعتماد على مواد عالية الجودة وصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.