محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1856 نزيلا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

دبي في 18 فبراير / وام / أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 1856 نزيلا من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر الإفراج يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إعطاء الفرصة للمشمولين بالعفو في هذه المناسبة العطرة لمراجعة أنفسهم والعدول عما اقترفوا من أخطاء وضعتهم تحت طائلة القانون، ودفعتهم إلى الانحراف عن الطريق القويم، حتى يعودوا إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين ونافعين لأنفسهم ولذويهم ومحيطهم الاجتماعي في إطار من الاحترام الكامل للقانون والالتزام بأحكامه.

وأكد سعادة المستشار الحميدان أن النيابة العامة في دبي بدأت على الفور اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، بما يتيح للمشمولين بالأمر الانضمام إلى أسرهم وإدخال البهجة على قلوبهم في هذا الشهر الفضيل.