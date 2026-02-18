الشارقة بطلا لدوري السيدات لكرة السلة وخورفكان وصيفا

الشارقة في 18 فبراير / وام / تُوّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب الدوري العام للسيدات لكرة السلة لموسم 2025–2026 بعد حسمه لقاء الإياب أمام نادي خورفكان الرياضي للمرأة بنتيجة 65–48، في المباراة التي أُقيمت أمس على صالة نادي خورفكان الرياضي للمرأة ليعتلي منصة التتويج بالمركز الأول فيما حلّ خورفكان وصيفًا بعد مشوار تنافسي مميز.

وكان الشارقة قد افتتح سلسلة النهائي بانتصار في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم 14 فبراير بعدما تفوق على خورفكان بنتيجة 64–59 في مواجهة اتسمت بالندية والتكافؤ وبرز فيها الانضباط التكتيكي والحضور الذهني في اللحظات الحاسمة.

وعكس النهائي مستوى التنافس الحقيقي بين صاحبي الصدارة والوصافة خلال الموسم حيث تميز اللقاءان بسرعة الإيقاع والالتزام الدفاعي والحضور الجماعي في تنفيذ الخطط ليؤكدا تطور كرة السلة النسائية في الإمارة.

وقال زياد الناطور مدرب فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة إن هذا اللقب هو نتيجة مباشرة للعمل والانضباط والالتزام الذي أظهرته اللاعبات منذ انطلاق الموسم كل حصة تدريبية وكل مباراة صعبة كانت جزءًا من عملية بناء مستمرة وصولًا إلى مباراتي النهائي اللتين تطلبتا تركيزًا عاليًا وإدارة دقيقة للتفاصيل.

وأكدت فاطمة زقروبة مدربة فريق نادي خورفكان الرياضي للمرأة أن الفريق قدم موسمًا يُحسب له، مشيرة إلى أن الوصول إلى النهائي والظهور بهذا المستوى أمام فريق متصدر يعكس حجم التطور الذي حققناه هذا الموسم.

ويأتي هذا التتويج ليعزز حضور نادي الشارقة الرياضي للمرأة في مشهد كرة السلة النسائية فيما يثبت نادي خورفكان الرياضي للمرأة مكانته كمنافس قوي قادر على الوصول إلى المراحل الحاسمة في صورة تعكس نجاح منظومة العمل الفني والتطويري داخل أندية موسسة الشارقة لرياضة المرأة واستمرارها في تقديم مستويات تنافسية تعكس طموحًا متجددًا نحو المزيد من الإنجازات.