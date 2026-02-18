فعاليات ثقافية ومجتمعية وترفيهية وأمسيات موسيقية في أبوظبي خلال الشهر المبارك

أبوظبي في 18 فبراير / وام / تشهد أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك برنامجاً حافلاً بالتجارب‏ الاستثنائية يعكس كرم ضيافتها وثقافتها وتقاليدها الحية، من عروض الإفطار والسحور إلى الفعاليات العائلية والترفيهية والأسواق الشعبية والأمسيات الموسيقية والفنية التي تحتفي بالشهر الفضيل وروح المشاركة المجتمعية.

ويستمتع أفراد المجتمع والزوار بمعالم الجذب، ومراكز التسوق، والمدن الترفيهية، والشواطئ الخلابة المفتوحة على مدار‏ اليوم، ومع غروب الشمس، تنبض أبوظبي بالحياة عبر الأسواق الرمضانيّة، والعروض الثقافيّة والفنية، وتجارب الضيافة الإماراتية، حيث يستضيف كورنيش أبوظبي مهرجان "لمة رمضان" من 27 فبراير حتى 8 مارس، مرحباً بالعائلات والأصدقاء لمشاركة أجمل اللحظات يومياً من الساعة 8:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً.

ويتيح المهرجان للزوار استكشاف حي رمضاني يضم عروضاً ثقافية وتراثية، وجلسات لسرد القصص الشعبية، إلى جانب أسواق رمضانية، وأنشطة عائلية، وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات.

وينطلق مهرجان "لمة رمضان" من 20 فبراير حتى 1 مارس في مركز أدنيك العين، موفراً تجربة مُلهمة تشجع على التواصل والاستكشاف، وتمزج بين التراث الإماراتي الأصيل، والأجواء المجتمعية، والفعاليات الترفيهية والعائلية.

وتتكامل العروض الحية، وأنشطة الأطفال التفاعلية، مع الأسواق والمأكولات الرمضانية وأشهى فنون الطهي الإماراتية والعالمية، يومياً من 8:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً.

ويُقدّم مهرجان "لمة رمضان"، من 20 فبراير حتى 1 مارس في حديقة مدينة زايد في منطقة الظفرة، برنامجاً متنوعاً يحتفي بالثقافة وروح المجتمع، حيث يستمتع زواره بالعروض التراثية، والأسواق الرمضانية، وتجارب الطعام في أجواء احتفالية بعد غروب الشمس، من 8:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً.

ويُرحب هذا الحدث بزواره من 16 فبراير حتى 18 مارس في موقع الحصن، لاستكشاف ما يقدمه من عروض ثقافية، وورش الحِرف التقليدية، وجلسات سرد القصص، ومتاجر المأكولات والمشروبات في ساحة الحصن، لإحياء التقاليد الرمضانية الأصيلة، واستذكار صور الماضي عندما كان أبناء أبوظبي يجتمعون في قصر الحصن للاحتفاء بالشهر الكريم.

وكل يوم جمعة خلال الشهر الفضيل، تستضيف واحة العين مبادرة "هريس رمضان"، التي تحتفي بالطبق الإماراتي التقليدي المفضل، المُدرج على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وبين المسارات المظللة بأشجار النخيل، تسلط المبادرة الضوء على قيم الكرم والمشاركة والعادات الرمضانية الأصيلة في الدولة. كما تحتضن "منارة السعديات"، من 25 فبراير حتى 1 مارس، معرض "مربد"، وهو منصة تجريبية تجمع بين التسوّق والثقافة وروح المجتمع عبر فعاليات وأسواق موسمية مميّزة تضم مجموعة مختارة من العلامات المحلية والعالمية في مجالات الأزياء والمجوهرات والجمال والمنتجات الحِرَفية والمأكولات.

ويعود "رواق رمضان" من 6 إلى 16 مارس إلى "منارة السعديات" ببرنامج حافل بـالألعاب والبطولات، وتجارب الفنون التفاعلية، والعروض الحية، إضافة إلى المأكولات والمشروبات والتسوق.

ويقدم متحف اللوفر أبوظبي خلال شهر رمضان تجربة ثقافية غنية تجمع بين المعارض، والحوارات، والعروض الحية، ومن بينها الأمسية الرمضانية "أصوات فاس" في 1 مارس، وحوار حول ملحمة منطق الطير في 24 فبراير، إلى جانب معرض "بيكاسو، تصور الشكل".

ويستمتع الزوار أيضاً بعروض الإفطار يومياً من الساعة 6:00 مساءً حتى 8:00 مساءً في مقهى المتحف، وردهة الفن، ومطعم تازو، مع إمكانية استضافة لقاءات السحور للمجموعات عند الطلب.

وخلال الفترة من 27 فبراير حتى 22 مارس، تشكل منطقة "القناة" وجهة متميزة للإفطار والسحور في الهواء الطلق، مع الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية، والألعاب، والأنشطة العائلية، والعروض الحية.

وتحتضن "القناة" أيضاً فعاليات خاصة للأطفال في نهاية الأسبوع، بما في ذلك جلسات سرد القصص وورش العمل الإبداعية.

كذلك يستضيف مُجمع 421 سلسلة من الجلسات الإبداعية خلال الشهر الكريم، بدءاً بـ "احتفاءً بالشعر: سحور الكتاب" في 26 فبراير، يليها "سحور مصممي الصور" في 5 مارس، ثم "بالأقلام: ساعة السحور" و"حلقة التطريز: ساعة السحور" في 12 مارس.

ويحتضن مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي فعالية "رمضانيات" في 3 مارس بمشاركة الموسيقيين نيسم جلال وحازم شاهين، وذلك ضمن تجربة تعكس روح رمضان عبر الموسيقى والسرد القصصي والتبادل الثقافي.

وتحتفي بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية، التي تقام من 4 حتى 8 مارس في قلعة الجاهلي، بالتراث الإماراتي الأصيل من خلال مسابقات تنافسية في أحد أبرز المعالم التاريخية في منطقة العين.

وتقام فعاليات "موروث رمضان" من 26 فبراير حتى 19 مارس في القرية التراثية، حيث يستكشف زوارها سوق رمضان والسوق التراثي وساحة السحور والألعاب والمسابقات الشعبية والورش والعروض الثقافية والتراثية التي تُبرز العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال.

ويستضيف متحف المقطع طوال شهر رمضان فعاليات مميزة، منها "حكاياتنا في ليالي المقطع" ومدفع الإفطار التقليدي. ويتيح الحدث للعائلات والأصدقاء مجموعة من الأنشطة تشمل عروضاً ثقافية وترفيهية وألعاباً شائقة، إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات ومتاجر متنوعة.

وأخيراً خلال الفترة من 1 إلى 30 مارس، تحتفل فروع مكتبة في جميع أنحاء أبوظبي بـ "شهر القراءة" من خلال أنشطة وبرامج مناسبة للعائلات تُشجع على القراءة والتواصل، وتُشكل فرصة للاكتشاف واكتساب المعرفة في أجواء مُلهمة خلال النهار أو بعد الإفطار.