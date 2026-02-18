"إسلامية دبي" تفتتح جامع الوالدين لتعزيز رسالة العطاء وترسيخ القيم المجتمعية

دبي في 18 فبراير / وام / افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جامع "الوالدين" في منطقة المحيصنة الثانية في خطوة تعكس رسالتها الإستراتيجية في نشر بيوت الله وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الوقف والعطاء.

ويقع الجامع على أرض تبلغ مساحتها 5050 مترا مربعا ويتسع لـ 1788 مصليا بتبرع كريم من سلطان أحمد محمد لوتاه ومحمد ضاحي سعيد المهيري وموزة زعل محمد لوتاه في صورة مشرقة تجسد قيم التكافل المجتمعي والمسؤولية الإنسانية التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

وجاء التصميم المعماري للجامع بطراز حديث يجمع بين الجمال والوظيفية حيث يضم منارة وإيوانا ومصلى للرجال وسكنا للإمام والمؤذن وعددا من المغاسل وأماكن الوضوء والحمامات فضلا عن مرافق مهيأة لأصحاب الهمم بما يضمن سهولة الوصول ويعزز الشمولية في تقديم الخدمات الدينية لجميع فئات المجتمع.

وأكدت الدائرة أن افتتاح جامع الوالدين يأتي ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الدينية وتلبية احتياجات النمو السكاني وترسيخ قيم العطاء والبر المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات وبما يعكس مكانتها كنموذج عالمي للتنمية المستدامة والإنسانية.