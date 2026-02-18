جامعة عجمان تحصد التقييم الأعلى "5+ نجوم" من مؤسسة "كيو إس"

عجمان في 18 فبراير / وام / حققت جامعة عجمان إنجازا أكاديميا بارزا بحصولها على التقييم الشامل والأعلى "5+ نجوم" في نظام (QS Stars) التابع لمؤسسة "كيو إس" العالمية، لتصبح بذلك ضمن نخبة محدودة من المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وواحدة من مؤسستين فقط في دولة الإمارات تنال هذا التقييم الرفيع.

ونالت الجامعة تقييم 5 نجوم في تسعة مجالات رئيسية تشمل: التعليم، وقابلية توظيف الخريجين، والحوكمة الرشيدة، والانخراط الدولي، والبحث العلمي، والمرافق الجامعية، والأثر المجتمعي، والتنوع والعدالة والشمول، ورصانة البرامج الأكاديمية.

ويعكس هذا التقييم الدقيق جودة مخرجات الجامعة، ومتانة منظومتها البحثية، ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتطوير تخصصات مستقبلية كالذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية والاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن نيل هذا التقييم يبرهن على نجاح الجامعة، بصفتها مؤسسة غير ربحية، في الاستثمار بركائز المصداقية الأكاديمية المتمثلة في الكفاءات التدريسية، والقدرات البحثية المتقدمة، والحوكمة الرصينة.

وأوضح أن الجامعة ستواصل في المرحلة المقبلة استقطاب نخبة من الأكاديميين، وتحديث برامجها، وتوسيع شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على ثقة المجتمع وإعداد كفاءات قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.