الإمارات وزامبيا تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

لوساكا - زامبيا في 18 فبراير / وام/ استقبل فخامة هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في المقر الرئاسي بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وخلال اللقاء، نقل معالي الزيودي إلى رئيس زامبيا تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتمنياتها لجمهورية زامبيا قيادةً وحكومةً وشعباً المزيد من الرخاء والازدهار.

جاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي قام بها الزيودي إلى زامبيا، في إطار أيام التجارة والاستثمار الإماراتية، على رأس وفد إماراتي من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين انطلاقاً من تجارتهما غير النفطية المزدهرة البالغة 3.4 مليار دولار في 2025 بنمو قياسي 64.5% مقارنة بالمحقق في عام 2024.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تمثل زامبيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في القارة الأفريقية. وركزت مناقشاتنا خلال هذه الزيارة على تحفيز التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، ومواءمة أولوياتنا الاقتصادية المشتركة بما يدعم النمو المستدام في الدولتين الصديقتين".

وأكد الزيودي أن حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع زامبيا ينبع من النهج الثابت للدولة في بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية لتحقيق المنافع المتبادلة والنمو الاقتصادي المشترك.

وعقد معالي الزيودي والوفد المرافق سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الزامبية، شملت ومعالي ماكوزو تشيكوتي، وزير الطاقة، ومعالي سيتومبيكو موسوكوتواني، وزير المالية والتخطيط الوطني، ومعالي فيليكس موتاتي، وزير التكنولوجيا والعلوم، ومعالي روبن متولو فيري، وزير الزراعة، ومعالي تشيبوكا مولينغا، وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتور ايلايجا جولاكاي موشيما، وزير الصحة.

وتركزت الاجتماعات على بحث سبل توسيع التعاون التجاري وتعزيز فرص الاستثمار عبر القطاعات ذات الأولوية.

كما شارك معاليه في اجتماع طاولة مستديرة وزارية جمعت أعضاء الوفد الإماراتي وكبار المسؤولين في زامبيا، لبحث سبل تعميق التعاون بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين وتعزيز الترابط الاقتصادي طويل الأمد بينهما.

وشكل هذا الاجتماع الموسع منصة لمناقشة توسيع التعاون في القطاعات الرئيسية، وتحديد مسارات عملية لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث تسهيل التجارة، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وتبادل الجانبان الرؤى والأفكار حول استحداث آليات جديدة لدعم الجهود المشتركة للارتقاء بآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين تجارياً واستثمارياً.

وضم الوفد الإماراتي ممثلين عن قطاعات اقتصادية رئيسية، شملت الزراعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والطيران، والرعاية الصحية، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية، بما يعكس الاهتمام التجاري المتزايد بالسوق الزامبية ويتماشى مع أولويات زامبيا التنموية.