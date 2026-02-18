"دبي لسباق الخيل" يخصص جزءاً من عائدات أمسيات رمضان لدعم مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

دبي في 18 فبراير / وام / أعلن نادي دبي لسباق الخيل تخصيص جزء من عائدات مبيعات التذاكر لأربع أمسيات سباق تقام خلال شهر رمضان المبارك، لدعم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، في خطوة تجسد قيم العطاء والتكافل المجتمعي التي يرسخها الشهر الفضيل.

وأوضح النادي أن الأمسيات هي سباق الجمعة 20 فبراير، وأمسية «الإمارات سوبر ساترداي» في 28 فبراير، وسباق الجمعة 6 مارس، وسباق الجمعة 13 مارس، حيث سيتم توجيه جزء من العائدات لدعم المبادرات الإنسانية وتعزيز أثرها المجتمعي.

وأكد خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن شهر رمضان المبارك يمثل محطة لتعزيز القيم الراسخة في المجتمع، وفي مقدمتها المسؤولية تجاه دعم المحتاجين وترسيخ روح التكافل، مشيراً إلى اعتزاز النادي بالمساهمة الفاعلة خلال هذا الشهر، بما يضمن أن تجمع أمسيات السباقات بين الجمهور، وفي الوقت ذاته تسهم في دعم مبادرات تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.