معرض الصحة والسلامة والبيئة 2026 ينطلق أول أبريل

الشارقة في 19 فبراير/ وام/ تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، تنظم المؤسسة يومي 1 و 2 أبريل القادم، فعاليات معرض الصحة والسلامة والبيئة، وهو منصة رائدة توحد الهيئات التنظيمية وصناع القرار ومتخصصي الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، وذلك بمشاركة من قادة الصناعة والجهات التنظيمية والخبراء.

وصُمم الحدث لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، ومواءمة مؤسسات الإمارات حول التزام مشترك بإنشاء بيئات عمل أكثر أماناً واستدامة عبر جميع القطاعات.

ويهدف الحدث إلى دفع التقدم الجماعي من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتنفيذ الحلول التي تفيد ليس فقط المؤسسات الفردية بل الصناعة بأكملها والمجتمع ككل تحت شعار "المرونة والاستدامة والتميز التشغيلي"، وسيكون هذا التجمع بمثابة حافز للشركات للتحرك من مجرد الامتثال نحو ثقافة القيادة الاستباقية في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وقال خميس المزروعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة الوطنية للنفط، إن في قلب كل مؤسسة مزدهرة يكمن الالتزام بالصحة والسلامة والبيئة، وعندما يتم تبني هذه الممارسات، ليس فقط كسياسات بل كقيم، فإنها تخلق تأثيراً متموجاً يحمي الأرواح ويعزز أعمالنا ويرفع من شأن المجتمعات التي نخدمها وتُبنى ثقافة السلامة المرنة من خلال المعرفة والتعليم والتفاني المشترك للتحسين المستمر،مؤكدا ضرورة التعاون عبر الصناعات وإحداث تغيير يفيد الجميع.

ويحظى الحدث بدعم قوي من الشركاء الإستراتيجيين بما في ذلك شرطة الشارقة وبلدية الشارقة والدفاع المدني بالشارقة وهيئة الشارقة للصحة وجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة وربع قرن للعلوم والتكنولوجيا وإمارات ومصدر ووقاية.