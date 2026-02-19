مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار يناقش تأثير نقص الأكسجين على الحياة البحرية

الشارقة في 19 فبراير/ وام/ نظم مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار التابع لجامعة خورفكان، أمس، ندوة علمية بعنوان "نقص الأكسجين والحياة البحرية" قدّمها الأستاذ الدكتور جون سبايسر باحث متخصص في علم الأحياء البحرية بجامعة بليموث في المملكة المتحدة، بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين وطلبة الجامعة المهتمين بمجالات علوم البحار والبيئة، وذلك في إطار حرص المركز على استقطاب الخبرات العالمية وتعزيز الحوار العلمي حول القضايا البيئية الملحة.

وتناولت الندوة أبرز التحديات البيئية المتنامية التي تواجه النظم البحرية والمتمثلة في ظاهرة نقص الأكسجين البيئي، وما يترتب عليها من تأثيرات عميقة على الكائنات البحرية، إلى جانب استعراض نتائج أبحاث علمية متقدمة توضح كيفية استجابة الكائنات البحرية لهذه التغيرات، بدءاً من المستويات الجزيئية والجينية، مروراً بالوظائف الحيوية والفسيولوجية، وصولاً إلى التأثيرات واسعة النطاق على المجتمعات والأنظمة البيئية البحرية.

وتم، في ختام الندوة، مناقشة الحلول العلمية والبحثية المقترحة للتخفيف من آثار نقص الأكسجين وإستراتيجيات الرصد والتنبؤ المبكر بهذه الظواهر، إضافة إلى مناقشة دور البحث التطبيقي في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية.