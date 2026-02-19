"دبي للثقافة" تختتم معرض المرموم حياة البرية وتطلق نسخته الافتراضية

دبي في 19 فبراير/ وام/ اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي معرض المرموم حياة البرية الذي نظمته بالتعاون مع علي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسلطة الضوء على محمية المرموم الصحراوية وإبراز جمالياتها وتنوعها البيئي بوصفها جزءاً أصيلاً من البيئة والثقافة المحلية.

واستقطب المعرض، الذي يعد الأول من نوعه، أكثر من عشرة آلاف زائر خلال عشرة أيام حيث قدم تجربة معرفية بصرية عبر 24 صورة فوتوغرافية، وثقت أنواعاً متعددة من الحيوانات والطيور في المحمية، إلى جانب تجارب تفاعلية اعتمدت على تقنيات الواقع المعزز ورموز الاستجابة السريعة وفيديوهات مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الهيئة إطلاق النسخة الافتراضية للمعرض عبر منصة رقمية تتيح للجمهور مواصلة استكشاف الصور والتجارب التفاعلية حتى 18 مارس المقبل في خطوة تنسجم مع التزامها بجعل الفن في متناول الجميع وتعزيز مفاهيم الاستدامة وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وشهد المعرض تتويج الفائزين بمسابقة المرموم حياة البرية، حيث حصلت هازل أرنولد على المركز الأول، فيما جاء نايف الحوسني ثانياً، ويوسف حسين ثالثاً، تقديراً لتفاعلهم مع محتوى المعرض.

وأكدت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أن المعرض جسد نموذجاً يجمع بين الفن والبيئة، وأسهم في تعزيز الوعي بأهمية حماية النظم البيئية، فيما أشار علي بن ثالث إلى أن الأعمال المشاركة قدمت سرداً بصرياً يعكس قيمة المحمية ومكانتها وجهة بيئية وسياحية رائدة.

وتميز المعرض بإتاحة التجوال بالسيارات الخاصة داخل مسار منظم، اعتمد هياكل مستوحاة من طبيعة الصحراء تعمل بالطاقة الشمسية، بما يضمن تجربة مشاهدة آمنة ومستدامة.