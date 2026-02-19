قمة الوحدة والجزيرة تتصدر مواجهات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 19 فبراير/ وام / تنطلق غدا مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار 3 أيام وتشهد 7 مواجهات تتصدرها قمة الوحدة والجزيرة في إستاد آل نهيان بأبوظبي.

وتفتتح المواجهات يوم الجمعة بلقاء القمة، حيث يستضيف فريق الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فريق الجزيرة، صاحب المركز الخامس، برصيد 25 نقطة، في لقاء يسعى فيه الوحدة إلى ملاحقه فريقي القمة، العين، وشباب الأهلي، اللذين يتصدران جدول الترتيب برصيد 38 نقطة لكل فريق، مع أفضلية لفريق شباب الأهلي بمباراة مؤجلة من الجولة الماضية، بينما يسعى الجزيرة لمركز أفضل في جدول الترتيب.

وبحسب الموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، التقى الوحدة والجزيرة في 33 مباراة بعصر الاحتراف، فاز الوحدة في 14 مباراة، والجزيرة في 9، وتعادلا في 10 مباريات.

وفي بقية مواجهات الجولة يلتقي الجمعة كل من، الظفرة مع شباب الأهلي في إستاد حمدان بن زايد، وعجمان مع الشارقة في إستاد راشد بن سعيد، فيما يلتقي السبت كلباء مع دبا في ملعب كلباء، والوصل مع البطائح في ملعب زعبيل. ويلتقي الأحد بني ياس مع العين في إستاد بني ياس، والنصر مع خورفكان في إستاد آل مكتوم.