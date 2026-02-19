افتتاح معرض رمضان ومهرجان العيد بالفجيرة

الفجيرة في 19 فبراير/ وام/ افتتح سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، معرض رمضان ومهرجان العيد المقام في مركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة، بمشاركة أكثر من 60 شركة ويستمر حتى 20 مارس المقبل.

وقال الهنداسي إن معارض المناسبات تجمع القطاعات التجارية والاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في دعم التنمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات والجمهور، فضلاً عن دورها في الترويج للمنتجات وتبادل الخبرات وخلق فرص أعمال وشراكات جديدة.

من جانبه، قال ياسين زين، المسؤول عن شركة "ربوع الشام لتنظيم المعارض"، إن المعرض يضم منتجات متنوعة تشمل الملابس والعبايات والمفروشات والعطور والبخور والإكسسوارات لتلبية احتياجات الأسر خلال رمضان وعيد الفطر.