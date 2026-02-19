"معاً" توقع اتفاقية مع الواحة كابيتال

أبوظبي في 19 فبراير / وام / أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، عن توقيع اتفاقية مع الواحة كابيتال المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف دعم وتنفيذ مجموعة من المشاريع الاجتماعية في الإمارة.

وقع الاتفاقية سعادة المهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً؛ ومحمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التزام الطرفين بدعم الأولويات الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية.

وتشمل المشاريع ذات الأولوية قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحةوالرفاهية والعمل الإنساني والبيئة، بما يتماشى مع القيم والأهداف المشتركة للطرفين.

وقال العامري، : "تمثّل الشراكات الفاعلة ركيزة أساسية لعملنا في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً. وفي هذا الإطار، نسعى إلى استثمار المساهمة السخية التي تقدمها الواحة كابيتال لتمكين شركائنا من قيادة وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية، تسهم في معالجةالأولويات الاجتماعية على مستوى الإمارة. كما تعكس مذكرة التفاهم الدور المحوري لهذه الشراكات في تعزيز الأثر الاجتماعي، ودعم التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع قائم على التكافل والمسؤولية المشتركة".

ومن جهته، قال النويس، : "تجسد شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً توجه الواحةكابيتال نحو مواءمة استثماراتها مع أولويات التنمية الاجتماعية في أبوظبيوترسيخ أثر مجتمعي مستدام. فنحن ننظر إلى القيمة بعين شمولية تتجاوزالمؤشرات المالية. ويتيح لنا هذا التعاون الإسهام في مبادرات تدعم استقرارالمجتمع وتدفع مسارات التنمية الإيجابية في الإمارة".