"الشارقة الخيرية" توزع 30 ألف وجبة إفطار صائم

الشارقة في 19 فبراير / وام /بدأت جمعية الشارقة الخيرية توزيع 30 ألف وجبة إفطار صائم في 129 موقعًا داخل إمارة الشارقة خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ضمن مليون وجبة تستهدف توزيعها على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

و قال عبدالله سيف بن هندي رئيس لجنة إفطار الصائمين داخل الدولة إن مشروع إفطار صائم يعد من أبرز المبادرات التي نقوم بها خلال شهر رمضان المبارك حيث نهدف من خلاله إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف معاناة الأسر المحتاجة كما نحرص على ضمان تقديم الوجبات بأعلى معايير الجودة والسلامة .

