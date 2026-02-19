"الطيران المدني" و"أبوظبي للطيران" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز خبرات صيانة الطائرات

أبوظبي في 19 فبراير/ وام/ وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع مجموعة طيران أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ برامج الخبرة العملية في مجال صيانة الطائرات ضمن برنامج "الجير" للخبرة العملية في الصيانة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاع الطيران وتدعم استدامته.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقّعها عن مجموعة طيران أبوظبي سعادة محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتركّز المذكرة على وضع إطار تعاوني ينظم تنفيذ برامج الخبرة العملية في مجال صيانة الطائرات، وآليات الإشراف عليها ومواءمتها تنظيمياً وفقاً للوائح الهيئة العامة للطيران المدني المعمول بها، بما يعزز تكامل الجهود بين الجهات المعنية ويدعم مسارات التوظيف في القطاع.

وأكد سعادة سيف محمد السويدي أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية لتطوير الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن برامج الخبرة العملية في صيانة الطائرات تمثل مساراً مهماً لإعداد كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

وأضاف سعادته أن الاستثمار في التدريب العملي وتمكين الشباب الإماراتي من اكتساب الخبرات المهنية يعكس التزام الهيئة بدعم استدامة قطاع الطيران وتعزيز تنافسيته.

من جانبه، قال سعادة محمود الحاي الهاملي، إن برنامج "الجير" يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للطيران لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الإماراتية، حيث يهدف إلى تزويد المواطنين بخبرات عملية متخصصة في قطاع الطيران، بما يسهم في دعم التوطين وتطوير كفاءات مؤهلة تأهيلاً عالياً للعمل في هذا القطاع الحيوي.