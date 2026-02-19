مشاركة واسعة في منافسات الجوجيتسو ببطولة "تحدي حفيت" الرمضانية

أبوظبي في 19 فبراير/ وام/ تنطلق غداً الجمعة منافسات الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» في نادي العين للجوجيتسو – القطارة، بمشاركة واسعة من لاعبي فئات تحت 14 و16 و18 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، في منافسات الحزام المفتوح التي تعزز تنوع النزالات، وتمنح اللاعبين فرصاً أوسع لاختبار جاهزيتهم .

وتشكل المنافسات، محطة مهمة في برنامج بطولات الاتحاد خلال الشهر الفضيل، لما توفره من بيئة تنافسية محفزة للفئات السنية، وتسهم في تعزيز قيم الالتزام والانضباط وروح التحدي لدى اللاعبين، إلى جانب دعم استمرارية النشاط البدني خلال شهر رمضان .

وأكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تعكس التلاقي بين رسالة الاتحاد المجتمعية وبرامجه التنافسية، لافتاً إلى أن الاستثمار في فئات الأشبال والناشئين يمثل ركيزة رئيسية في إستراتيجية تطوير المواهب واستدامة الإنجازات.

من جانبه، أعرب اللاعب سيف البلوشي، حزام بنفسجي من نادي الجزيرة، المشارك في فئة تحت 18 عاماً، عن تطلعه لخوض المنافسات، مؤكداً أهمية البطولة في تطوير مستواه واكتساب خبرات جديدة .. وقال: « المشاركة في البطولات الرمضانية تحمل تجربة مختلفة إذ تمتزج فيها روح التحدي بأجواء مجتمعية محفزة ».

وتأتي البطولة في سياق سلسلة البطولات التي يشارك في تنظيمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال شهر رمضان المبارك .

وتؤكد هذه البطولات استمرار جهود الاتحاد في ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية.