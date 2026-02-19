"ديوا" تبحث تعزيز التعاون مع الهند في مجالي الطاقة النظيفة والمياه

دبي في 19 فبراير/ وام/ أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" حرص الهيئة على توطيد علاقاتها مع البعثات الدبلوماسية وتعزيز التعاون مع الشركات الهندية العاملة في قطاعي الطاقة والمياه.

جاء ذلك خلال استقباله سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية.

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، لا سيما التي تدعم إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وسلط معاليه الضوء على مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وما يتيحه من فرص ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة، مشيرا إلى مشروع الهيدروجين الأخضر ومبادرات التحول الرقمي والشبكات الذكية.

من جانبهما، أعرب سعادة سفير جمهورية الهند وسعادة القنصل العام عن تقديرهما لمبادرات الهيئة، وللبيئة الداعمة التي توفرها دبي للشركات الهندية العاملة في الإمارة .