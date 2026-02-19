مدفع شرطة دبي "الرحّال" يجوب 17 موقعا خلال رمضان

دبي في 19 فبراير/ وام/ بدأ مدفع الإفطار "الرحّال" التابع لشرطة دبي جولته في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتواجد في اليومين الأول والثاني في حديقة زعبيل (18 و19 فبراير)، ثم ينتقل في اليومين الثالث والرابع إلى مجلس أم سقيم (20 و21 فبراير)، لإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأجواء الرمضانية وإحياء العادات والتقاليد المرتبطة بالشهر الفضيل.

وفي حتا، سيتنقل المدفع المخصص للمنطقة بين عدة مواقع، بدءاً من دوار الحصن لمدة ثلاثة أيام (1–3 رمضان).

وسيزور المدفع الرحّال خلال الشهر 17 موقعاً تشمل : حديقة زعبيل، ومجلس أم سقيم، ومنطقة "جي بي آر"، وفندق باب الشمس، وفندق الميدان، والقرية العالمية، وفندق أتلانتس، ومجلس ند الشبا، ومرغم، وبرج خليفة، ولهباب، ومجلس الخوانيج، ومرسى بوليفارد، والورقاء، و"فيدا كريك هاربر"، وحديقة البرشاء.

وتولي شرطة دبي فعالية مدفع الإفطار أهمية كبيرة لما تمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في المجتمع، إلى جانب 6 مدافع ثابتة طوال الشهر في كل من منطقة "جي بي آر"، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فستيفال سيتي، وفندق فيدا كريك هاربور.