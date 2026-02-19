27 خيلا تشارك في "السباق التجريبي" الـ 21 بميدان

دبي في 19 فبراير/ وام/ شاركت 27 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في السباق التجريبي الـ 21 الذي أقيم مساء أمس على مضمار ميدان في دبي، والمؤلف من 5 أشواط لمسافة 1000 متر.

وأشارت هيئة الإمارات لسباق الخيل إلى مشاركة 13 من الخيول العربية، في 3 أشواط، من بينها 9 خيول لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و4 شاركت فيها.

ونوهت إلى إقامة شوطين للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلالهما 14 خيلا، منها 7 لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى 7 سبق تواجدها فيها.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، استمرار إقامة السباقات التجريبية في المضامير المختلفة خلال شهر رمضان حسب البرنامج المعتمد من الهيئة، بما يسهم في تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات، بالتعاون الإيجابي من المضامير المختلفة والفرسان والملاك.