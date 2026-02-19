"Hlthera "و "Tapy "توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الابتكارات الصحية التي تركز على الإنسان

دبي في 19 فبراير/ وام/ وقعت "Hlthera"، المنصة الصحية الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و"Tapy"، شركة تقنيات السلامة في العالم الواقعي، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حلول رعاية صحية أكثر تكاملاً ووقائية تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، تمتد إلى ما يتجاوز نطاق الرعاية السريرية التقليدية.

وقع المذكرة نادر نصار، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ" Hlthera"، ويوسف الحسيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "Tapy"، وذلك بحضور ممثلين عن صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم دمج منظومة" Hlthera" الصحية مع تقنيات السلامة التي تطورها" Tapy"، لاستكشاف نماذج تعاون تدعم استمرارية الرعاية، وتعزز الوعي المبكر، وترسخ مفاهيم العافية في مختلف جوانب الحياة.

وتهدف الشراكة إلى سدّ الفجوة بين أنظمة الرعاية الصحية الرسمية والحياة اليومية، مع التركيز على سهولة الوصول وتعزيز الاستقلالية.

وتم اختيار كل من" Hlthera "و"Tapy"، ضمن برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي لعب دوراً محورياً في دعم تطورهما وتعزيز جاهزيتهما للتوسع.

ومن خلال هذا البرنامج، يوفر الصندوق للشركات الناشئة إرشاداً متخصصاً، وفرصاً استراتيجية للتوسع، وإمكانية الوصول إلى شبكات الابتكار على المستويين الوطني والدولي، بما يساعد مؤسسي الشركات على تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق تجارياً وذات أثر ملموس على أرض الواقع.

وتعكس هذه الخطوات مدى التزام الصندوق بترسيخ منظومة الابتكار في دولة الإمارات والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وقال نادر نصار: "ندرك أن الرعاية الصحية ينبغي أن تكون تجربة شخصية ومستمرة وحاضرة في الحياة اليومية، لا أن تقتصر على لحظات الأزمات أو الزيارات السريرية. وتعكس شراكتنا مع Tapy طموحاً مشتركاً لتصميم أنظمة تستبق الاحتياجات، وتحترم استقلالية الأفراد، وتعزز قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح أكبر. ومن خلال دمج الرؤى الذكية مع تقنيات السلامة في العالم الواقعي، نمضي قدماً نحو نموذج أكثر ترابطاً وتكاملاً للرعاية الصحية الوقائية " .

وأضاف: "كان لدعم برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار دور محوري في وصولنا إلى هذه المرحلة من النمو والتعاون".

من جانبه، ذكر يوسف الحسيني أن الشراكة مع" Hlthera "تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير حلول استباقية تركز على الإنسان مضيفا "أتاح لنا الانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار الانطلاق من أسس راسخة نحو بناء شراكات تتماشى مع رؤيتنا على المدى الطويل".

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الشركتان على استكشاف فرص دمج الرؤى الذكية والمشاركة المجتمعية وتقنيات السلامة، بما يعزز دعم أصحاب الهمم والأفراد الأكبر سناً وعائلاتهم بصورة أكثر فاعلية وفي الوقت ذاته، ستحتفظ باستقلاليتهما التشغيلية، بما يضمن اتباع نهج منظم ومسؤول في تنفيذ أطر التعاون المشترك.