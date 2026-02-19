بحضور حمدان بن محمد.. "مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية" تعلن عن مساهمتها بـ 100مليون درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً

دبي في 19 فبراير / وام / بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت "مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية" عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم، دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاء الإعلان عن المساهمة خلال اتفاقية وقعها معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "داماك العقارية".

وتسعى حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للمشاركة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة، عبر تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف)، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

غنى إنساني.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً تجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استدامة العطاء ونشر ثقافة البذل ومد يد العون إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً، والتركيز على شريحة الأطفال الذين يواجهون خطر الموت جوعاً، مشيراً معاليه إلى أهمية تكاتف مجتمع الإمارات أفراداً ومؤسسات لتحقيق مستهدفات الحملة الرمضانية بإنقاذ خمسة ملايين طفل في العالم من الجوع.

وقال معاليه: "تترجم الاتفاقية بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) و(مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية)، الغنى الإنساني الذي يتميز به مجتمع دولة الإمارات، وتفاعل فئاته مع الحملات الرمضانية والمبادرات الخيرية والمشاريع النبيلة التي تهدف إلى صون الكرامة البشرية في أي مكان حول العالم، وخاصة في المناطق التي تواجه ظروفاً صعبة تلقي بظلالها على ملايين الأطفال الذين يهددهم الجوع وسوء التغذية الحاد".

مسؤولية اجتماعية.

من جانبه، قال حسين سجواني: "يشرّفنا أن نكون من المساهمين في هذه الحملة الكريمة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عاه الله، لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، مستلهمين رؤية سموّه في ترسيخ قيم العطاء، وتوحيد الجهود لتغيير واقع المجتمعات نحو الأفضل وضمان شروط الحياة الكريمة لأبنائها".

وأضاف: "تعبّر مشاركتنا في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً عن التزام (مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية) بمسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وبما ينسجم مع رسالة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تلبية احتياجات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وفي مقدمتها توفير الغذاء لحماية ملايين الأطفال من مخاطر الجوع ".

رؤية ملهمة.

وتستلهم حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري والإنساني، وتحمل رسالة خير من دولة الإمارات إلى العالم، ودعوة إنسانية لتوحيد الجهود الدولية للوقوف مع المجتمعات الأقل حظاً، وحماية ملايين الأطفال من مخاطر الجوع.

وتسهم الحملة في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، وتبرز الوجه الحضاري لمجتمع الإمارات وتسابُق أفراده في مجال البذل والعطاء.

ويُعد جوع الأطفال أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ حق الحياة ذاته، وتهدد أسس النمو والصحة والاستقرار في المجتمعات الأكثر هشاشة، ما يجعل من التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

وفي العام 2025، واجه 118 مليون طفل حول العالم الجوع في واحدة من أوسع موجات الجوع التي تطال الأطفال في السنوات الأخيرة، فيما يعيش طفل من بين كل أربعة أطفال دون سن 5 سنوات عالمياً في حالة فقر غذائي حاد، أي نحو 181 مليون طفل لا يحصلون على الحد الأدنى من التنوعّ الغذائي الضروري للنمو السليم.

قنوات المساهمة.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة بالتحويل المصرفي لحساب الحملة: (AE940340003708472909222IBAN NO: ) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و "e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كذلك، يمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات". كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.