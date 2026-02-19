"الفلك الدولي" يطور تقنيات ذكاء اصطناعي لرصد هلال الشهر القمري مع باحثين ماليزيين

أبوظبي في 19 فبراير /وام/ قدّم مركز الفلك الدولي دراسة بحثية حديثة تناولت إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد هلال بداية الشهر القمري من خلال الصور الفلكية، بالتعاون مع باحثين من جامعات ماليزية ودائرة الشؤون الإسلامية الماليزية.

وهدفت الدراسة إلى تطوير نموذج يعتمد على خوارزميات التعلم العميق، لتحديد موقع هلال الشهر الجديد بدقة أعلى، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها الرصد البصري التقليدي.

وأشارت الدراسة إلى أن الرؤية العادية للهلال تتأثر بعوامل متعددة، مثل الظروف الجوية، ووجود الغيوم، وشدة الإضاءة، وضعف التباين البصري، مما قد يصعّب رصد الهلال حتى مع تحقق الشروط الفلكية.

واعتمد الباحثون منهجية النمذجة الأولية "Prototyping" في تطوير النظام، مع بناء قاعدة بيانات تضم 200 صورة للهلال مأخوذة من ثلاثة مصادر رئيسية: المشروع الإسلامي لرصد الأهلة "ICOP" التابع لمركز الفلك الدولي ومرصد كلية السلطان زين العابدين الدينية "KUSZA" في ماليزيا ودائرة مفتي ولاية ترنغانو في ماليزيا.

وأكدت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد الهلال يمكن أن يكون أداة مساندة فعّالة، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها على المراقب البشري رؤية الهلال.