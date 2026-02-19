13 مليون درهم أنفقتها برامج "بيت الخير" الإذاعية لدعم المرضى

دبي في 19 فبراير /وام/خصصت "بيت الخير" مبلغ 26 مليونا و550 ألف درهم للدعم الإنساني تقدمه كمساعدات طارئة خلال حملتها الرمضانية "حَقٌّ مَّعْلُوم 3" مستهدفة رفع الكرب عن الأسر والحالات التي تمر بظروف إنسانية تستحق التدخل العاجل لنجدتها بما يخفف أزمتها ويفرج عنها لتتفرغ للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.

وانطلاقا من هذا الهدف كثفت الجمعية برامج جمع التبرعات خلال رمضان حتى تتمكن من مساعدة أكبر عدد من المرضى الذين يمرون بظروف صحية صعبة ويحتاجون إلى عملية جراحية أو علاج باهظ الثمن والتي نجحت خلال العام الماضي 2025 من إنفاق 13 مليونا و3 آلاف و959 درهما استفاد منها 439 مريضا في حالة حرجة أو عجز عن متابعة العلاج وفي أمس الحاجة للعون فيما تميزت مدينة أبو ظبي بكثافة بث برنامج "ميادين الخير" على شبكة أبو ظبي للإعلام حيث يبث البرنامج حلقاته خلال شهر رمضان من الاثنين إلى الخميس .