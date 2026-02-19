ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس الاتحاد السويسري على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي

نيودلهي في 19 فبراير / وام / التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة غي بارميلين، رئيس الاتحاد السويسري، وذلك على هامش أعمال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.

وأعرب سموّه عن تقديره للجانب السويسري لما أبداه، خلال القمة، من رغبة في العمل مع دولة الإمارات كشريك لسويسرا في استضافة قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في جنيف خلال العام المقبل (2027)، بما يعكس عمق الشراكة الثنائية في دعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، ويسهم في دعم جهود التنسيق استعداداً لاستضافة دولة الإمارات للقمة في نسختها لعام 2028.

كما شهد اللقاء التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لدعم المبادرات الدولية الرامية إلى وضع معايير الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق التوازن بين تسريع تبني منظومة الابتكار التكنولوجي والارتقاء بجودة حياة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.