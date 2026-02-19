الإمارات تختتم مشاركتها التاريخية الأولى في الألعاب الأولمبية الشتوية

ميلانو في 19 فبراير /وام/ اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها التاريخية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي استضافتها مدينتا ميلانو وكورتينا دامبيزو التي بدأت في 6 فبراير الجاري، وضمت نحو 2900 رياضي تنافسوا في ثماني رياضات و16 مسابقة.

وجاء الظهور الإماراتي في منافسات التزلج الألبي، حيث شاركت بيرا هودسون، لاعبة منتخب الإمارات للتزلج، في منافسات السيدات، التي تُعد من الفئات الصعبة ضمن برنامج الدورة لما تتطلبه من مهارات عالية في السرعة ودقة الانعطافات والتحكم في المسار. وقدمت أداءً عكس حجم التحضيرات التي خاضتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة حضورًا مشرفًا للإمارات في أول مشاركة شتوية أولمبية بتاريخها.

كما خاض أليكساندير استريجي، لاعب منتخب الإمارات للتزلج، منافسات التزلج الألبي للرجال بمشاركة 96 لاعبًا من نخبة المتزلجين حول العالم، ليؤكد حضور الدولة في فئتي الرجال والسيدات ضمن هذا الحدث العالمي.

وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن المشاركة الأولى لدولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن تسجيل هذا الحضور يعكس تطور منظومة الإعداد والتأهيل، وقدرة الرياضيين على خوض التحديات في مختلف البيئات وعلى أعلى المستويات. وأضاف أن إهداء بدلة التدريب إلى المتحف الأولمبي يحمل رمزية توثق بداية مرحلة جديدة في سجل المشاركات الوطنية.

من جانبه، أعرب أحمد الطيب، مدير وفد الإمارات، عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل العالمي، مشيرًا إلى أن المنافسة وسط رياضيين من دول ذات طبيعة جغرافية شتوية شكلت تحديًا إضافيًا، إلا أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات إيجابية وحرصوا على تمثيل الدولة بالصورة اللائقة.

وأكد محمد خادم، رئيس لجنة التزلج باتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن استعدادات المنتخب تضمنت برنامجًا تدريبيًا ركز على الجوانب الفنية والتقنية للتزلج الألبي، إلى جانب تطوير مهارات السرعة والتوازن وتقنيات الانعطاف وتعزيز التحمل البدني والقدرة على التحكم في الأداء تحت الضغط، مشيرًا إلى أن المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضات التزلج في الدولة.

وعلى هامش المشاركة، سلم منتخب الإمارات للتزلج بدلة التدريب الرسمية إلى إدارة المتحف الأولمبي، ضمن المراسم البروتوكولية المتبعة في الدورات الأولمبية، في خطوة توثق المشاركة الأولى للدولة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وبهذه المشاركة، تسجل الرياضة الإماراتية محطة جديدة في مسيرتها الأولمبية، ضمن توجه يعزز تنوع الحضور الرياضي للدولة في مختلف المحافل الدولية.