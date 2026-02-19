"سعود بن راشد المعلا الخيرية" تنفذ حزمة مبادرات رمضانية في أم القيوين

أم القيوين في 19 فبراير / وام / تنفذ مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية طوال شهر رمضان المبارك حزمة من المبادرات الخيرية والانسانية التي تأتي ضمن خطتها الرمضانية لعام 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم التراحم والتعاضد خلال شهر رمضان المبارك من خلال حزمة متكاملة من المبادرات الخيرية الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المحلي بإمارة أم القيوين.

وترتكز الخطة الرمضانية على توفير الدعم الغذائي والمعيشي للأسر المواطنة والمقيمة، إلى جانب مساندة فئة العمال، وتقديم أوجه رعاية مخصصة لفئة الأيتام، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل، انسجاماً مع الرسالة الإنسانية للمؤسسة وأهدافها المجتمعية.

وتشمل المبادرات الرمضانية التي سيتم تنفيذها مشروع إفطار الصائم بواقع 3500 وجبة يومياً، إلى جانب توزيع كوبونات المير الرمضاني على الأسر المستحقة، وتخصيص كوبونات دعم لفئة الأيتام، وذلك ضمن آليات تنظيمية دقيقة تضمن عدالة التوزيع، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.

وأكدت المؤسسة أن جميع المبادرات سيتم تنفيذها داخل الإمارة، لتستهدف فئات محددة تشمل الأسر المواطنة والمقيمة، والعمال، والأيتام، وفق معايير واضحة تضمن دقة حصر المستفيدين، وكفاءة توجيه المساعدات، بما يعزز فاعلية العمل الخيري المؤسسي.

وأوضح راشد الحمر، مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية أن تنفيذ الخطة الرمضانية يأتي ضمن رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني، وتعزيز استدامته، وربطه بشكل مباشر باحتياجات المجتمع الفعلية، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام.

وقال إن المؤسسة تحرص، من خلال برامجها الرمضانية، على تبني نهج مؤسسي يقوم على التخطيط المسبق، وتكامل الأدوار مع الشركاء، وتفعيل العمل التطوعي، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل إمارة أم القيوين.