بوابة مصفوت.. وجهة سياحية على خريطة طواف الإمارات 2026

عجمان في 19 فبراير / وام/ شهدت بوابة مصفوت بإمارة عجمان مرور طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد المدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدرجات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من السباق التي تمتد لمسافة 182 كيلومتراً انطلاقاً من الفجيرة مروراً بمنطقة مصفوت وصولاً إلى الفجيرة في محطة تجمع بين التنافس الرياضي وإبراز المقومات السياحية الطبيعية للدولة.

وتُعد بوابة مصفوت التي جرى افتتاحها رسمياً مؤخراً معلماً سياحياً وتنموياً بارزاً يجسد التوازن بين عراقة الماضي وتطلعات المستقبل ويعكس الالتزام بالارتقاء بجودة حياة المجتمع من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين رفاهية العيش والحفاظ على الموروث الثقافي الأصيل.

وتتمتع منطقة مصفوت بمكانة طبيعية وثقافية متميزة حيث تجمع بين المنحدرات الجبلية الخلابة والمناخ المعتدل ما جعلها وجهة مثالية للرحلات الجبلية والأنشطة البيئية ومقصداً مفضلاً للنزهات العائلية والسياحة الطبيعية.

كما حازت مصفوت على لقب “أفضل قرية سياحية لعام 2025” من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة في إنجاز يعكس تميزها كمقصد سياحي وتنموي متكامل يجسد روح الهوية الإماراتية ويعزز حضور القرى الإماراتية على خارطة السياحة العالمية.

وتتنوع مسارات طواف الإمارات 2026، الذي يقام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، لتشكل مزيجاً فريداً يتيح أفضل أداء لمختلف فئات الدراجين عبر مرتفعات جبلية وطرق صحراوية وحضرية مروراً بعدد من المعالم الجديدة والمواقع الطبيعية الخلابة بما يبرز التنوع الجغرافي والطبيعي والمعالم السياحية في مختلف إمارات الدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة نفذ مشروع “بوابة مصفوت” في منطقة مصفوت بإمارة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في القرى والمناطق الإماراتية.